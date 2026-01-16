Ford-CEO sagt, dass ein 30.000 Dollar großer Elektro-Lkw die Prototypenphase erreicht hat

HQ

Es gibt mehrere Hürden bei der weitverbreiteten Einführung von Elektrofahrzeugen, und für viele, viele amerikanische Verbraucher sind es Nutzen und Preis. Ford hat versucht, ihren unglaublichen Erfolg mit dem F150 als Elektrofahrzeug zu kopieren, stieß jedoch insbesondere bei den Preisen auf Probleme.

Aber ein kommender Lkw, der erneut für den amerikanischen Markt gedacht ist, soll nur 30.000 Dollar kosten, und dieses sehr wichtige Modell befindet sich nun in der Prototypenphase.

In einem Interview mit InsideEVs sagt Ford-CEO Jim Farley, dass dieses Modell entscheidend ist:

"Das ist buchständlich wie die Apollo- oder Gemini-Mission innerhalb von Ford. Ein einzigartig amerikanisches, risikoreiches Projekt... genau wie die Antriebseinheiten der Formel 1 ist es eines der herausforderndsten Projekte, an denen ich je beteiligt war."

Auch andere Hersteller kämpfen damit, die wesentlichen Kosten so weit zu senken, dass wirklich preisgünstige Elektroautos mit soliden Reichweiten auf den Markt kommen können.