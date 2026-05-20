Ford arbeitet offiziell an einem "rallye-gezüchteten" kleinen Elektrofahrzeug

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Während in den letzten Jahren mehrere Ford-Modelle wie der Mustang und der Explorer als Elektrofahrzeuge neu konzipiert wurden, sind kleine Modelle nahezu verschwunden, darunter auch der sehr beliebte Fiesta. Aber es scheint, als käme es zurück.

In einer an Top Gear gesendeten Erklärung soll dieser neue Fiesta offenbar noch vor Ende 2029 weltweit auf den Straßen landen, wobei Ford versprach, dass dieser vollelektrische Hatchback mit "rallye-gezüchteter Technik" gebaut wird.

Und das ist noch nicht alles, denn Ford verspricht "Race-to-Road-Fähigkeiten" und typische Ford-Fahrdynamiken für den kleinen Elektroauto, was bedeutet, dass wir auch eine "heißere" ST- oder RS-Version erwarten.

Unter der Oberfläche wird weithin erwartet, dass das Auto die AmpR Small-Plattform von Renault verwendet, dieselbe Architektur, die auch beim Renault 5, Alpine A290 und der nächsten Generation des Nissan Micra zu finden ist. Diese Partnerschaft ermöglicht es Ford, schnell wieder in den erschwinglichen europäischen Supermini-Markt einzusteigen, ohne Milliarden für die Entwicklung eigener kleiner Elektrofahrzeuge von Grund auf ausgeben zu müssen.