Ford arbeitet an einem Hybrid-Mustang

Wir haben keine Ahnung, wie viele Leute sich wirklich nach einem Hybrid-Mustang von Ford gesehnt haben, aber die Nachfrage ist offensichtlich da, denn Fordauthority berichtet jetzt, dass der Riese aus Detroit hart an einem Mustang mit Hybridantrieb arbeitet, und er hört anscheinend auf den Projektnamen S650E.

"Ford hat derzeit ein Ford Mustang Hybridmodell S650 im Einsatz - intern als S650E bekannt. Es ist unklar, um welche Art von Hybridantrieb es sich bei diesem Pony Car handelt - es könnte sich jedoch um einen traditionellen Hybrid- oder Plug-in-Hybrid handeln. Es ist auch unklar, ob dieses Projekt jemals das Licht der Welt erblicken wird, da die Trump-Regierung in letzter Zeit daran gearbeitet hat, die Kraftstoffverbrauchs- und Emissionsvorschriften für Fahrzeuge im Allgemeinen zu lockern. Nichtsdestotrotz laufen S650E-Prototypen herum und sind in die Phase der Technologieprüfung eingetreten, was bedeutet, dass Maultiere getestet werden, die wahrscheinlich eine Form der Elektrifizierung aufweisen."

Quelle: Fordauthority