Force Dynamics hat den neuen Rennsimulator 202 vorgestellt

Die amerikanischen Motion-Gurus von Force Dynamics haben gerade das neue 202 Simulator-Rig angekündigt, ein sogenanntes 6DOF-System (Degrees or Freedom), das alle Bewegungen simuliert, denen ein GT-/Formel-/Rallye-Rennwagen ausgesetzt ist oder die er erzeugt.

Das Rig wird komplett mit Computer, Bildschirmen, Lenkradständer und Pedalen geliefert und kostet ca. 42.000 US-Dollar ohne Versand. Mit anderen Worten, rechnen Sie damit, viel zu bezahlen, wenn Sie Versand- und Zollgebühren hinzufügen. Ich persönlich finde, dass es eher wie ein Karussell aussieht, wenn es sich in Bewegung befindet, als wie sich ein echtes Auto unter hoher Rennbelastung verhält.

"Es ist der einzige echte Bewegungssimulator in seiner Preis- und Größenklasse, der einzige, der in der Lage ist, Displays mit der Plattform zu bewegen, der einzige, der echte G-Kräfte-Lasten bietet, und das einzige Zwei-Aktuator-System mit effektiven Stoß- und Pendelachsen, das 6DOF-Systeme auf Profi-Niveau übertrifft. Der 202 ist eine Klasse für sich – um jeden Preis. Der 202 bietet nicht nur einen doppelt so hohen Rollenbereich wie die meisten Wettbewerber, sondern bewegt sich auch siebenmal so schnell wie ähnlich teure Wettbewerber und ist doppelt so schnell wie Systeme, die doppelt so viel kosten. D-Box-Plattformen bieten Ihnen eine Reichweite von 1,5 Zoll, Qubic-Systeme 1,9 Zoll und die 202 satte 15 Zoll. Es gibt keinen Vergleich.

Herkömmliche Plattformen stapeln das Bewegungssystem auf den Aktuatoren und schwingen den Kopf wie einen Eimer am Ende eines Seils. Die gängige Meinung besagt, dass zu viel Bewegung schlecht ist, aber das liegt daran, dass herkömmliche Plattformen sich schlecht bewegen. Das Rollzentrum des 202 befindet sich nahezu auf Kopfhöhe und liefert saubere, präzise seitliche g-Kraftsignale ohne unbeabsichtigte Kräfte. Darüber hinaus fährt sich der 202 durch sein Layout wie eine Mehrachsplattform. Das ultrahohe Rollzentrum bedeutet, dass Sie sich bei Kurvenfahrten nach links und rechts tatsächlich nach links und rechts bewegen - eine induzierte Pendelachse -, und die Federbeingeometrie treibt auch eine induzierte Stoßachse an. Mit dem "2DOF" 202 erhalten Sie mehr Seitwärts- und Längsbewegungen als mit Sechs-Achsen-Systemen, die fünfmal so viel kosten."