Forbes enthüllt Hollywoods bestbezahlte Stars des Jahres

Forbes hat seine jährliche Liste der reichsten Hollywood-Stars veröffentlicht, und an der Spitze steht Dwayne "The Rock" Johnson. Berichten zufolge erhielt er einen Bonus von 50 Millionen US-Dollar von Amazon für seine Rolle in dem Weihnachts-Actionfilm Red One. Darüber hinaus sicherte ihm seine Synchronrolle in Vaiana 2 einen Anteil an den massiven Einspielergebnissen des Films. Während Johnsons schauspielerische Fähigkeiten umstritten sein mögen, sind sein Geschäftssinn und seine Verhandlungstaktik unbestreitbar.

Der Komiker und Schauspieler Jerry Seinfeld schaffte es mit 60 Millionen US-Dollar ebenfalls auf die Liste, dank laufender Tantiemen und neuer Projekte. Hugh Jackman sicherte sich 50 Millionen Dollar, wahrscheinlich aufgestockt durch seine Rückkehr als Wolverine in Deadpool 3.

Zu den weiteren bemerkenswerten Verdienern gehören Brad Pitt (32 Millionen US-Dollar) und George Clooney (31 Millionen US-Dollar), die beide von der Schauspielerei und geschäftlichen Unternehmungen profitierten. Nicole Kidman (31 Millionen Dollar) war die bestverdienende Schauspielerin auf der Liste, was ihre starke Präsenz in Film und Fernsehen widerspiegelt.

Schließlich spielten Adam Sandler und Will Smith jeweils 26 Millionen Dollar ein und setzten damit ihren Erfolg in Komödien und Actionfilmen fort.