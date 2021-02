For The King und Metro 2 (Last Light) warten diese Woche im Epic Games Store auf euch

You're watching Werben

Im Epic Games Store bekommt ihr gerade das Roguelike-Abenteuer For The King als Werbegeschenk. Der Titel wirft euch prozedural generierte Karten, Quests und Ereignisse vor die Füße, die ihr in rundenbasierten Kämpfen überstehen sollt. Der kleine Spaß ist allerdings nicht das einzige Spiel, das dort diese Woche an die Spieler verteilt wird.

Die Fortsetzung von Metro 2033, Metro: Last Light, wird in der Redux-Version an PC-Spieler ausgeschenkt, um euch ein Wochenende lang im Survival-Abenteuer eintauchen zu lassen. Das Game beinhaltet seichte Erkundungselemente, taktische Kämpfe und jede Menge Stealth-Action (ist das ein Wort?). Beide Spiele können bis zum 12. Februar von angemeldeten Nutzern beansprucht werden, anschließend steht Halcyon 6 Starbase Commander bereit.