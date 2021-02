For the King: "Lost Civilization Adventure Pack" auf PC verfügbar

Der actionreiche RPG-Strategie-Genremix For the King hat vor einigen Stunden eine kostenpflichtige Erweiterung erhalten. Das "Lost Civilization Adventure Pack" ist via Steam, Epic Games Store und Windows Store verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 5,99 Euro. Ob und wann die Erweiterung auch auf Konsolen erscheinen wird, geht aus den aktuell vorliegenden Informationen leider nicht hervor.

Laut offizieller Angabe enthält das Paket "ein neues Dschungelreich, Arenakämpfe, Zauberstäbe, Doppelwaffen, neue spielbare Charaktere sowie einzigartige Gegner und Beute."