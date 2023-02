For The King II zeigt Haustiere und Söldner in neuem Trailer

HQ

IronOak Games, der Entwickler der For The King-Spiele, hat einen neuen Trailer für die kommende Fortsetzung For The King II veröffentlicht. Dieser Trailer gibt uns einen tieferen Einblick in die Tabletop-Abenteuerstrategie und zeigt sogar einige der Ergänzungen, die beim Start verfügbar sein werden.

Dazu gehören Landbootfahrzeuge, mit denen die Spieler problemlos durch die Oberwelt reisen können. Söldner und Haustiere, die rekrutiert werden können, um neben dem Spieler zu kämpfen; und Scourges, was eine Verbesserung gegenüber dem Feature des Originalspiels darstellt.

Während ihr euch den neuen Trailer unten ansehen könnt, könnt ihr euch auch einige neue Screenshots ansehen, die einen weiteren Vorgeschmack darauf geben, was angeboten wird, wenn For The King II 2023 auf den PC kommt.