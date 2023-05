For The King II, um nächste Woche eine Beta zu erhalten

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass For The King II für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 auf dem PC vorbereitet wird, aber während wir auf ein offizielles und genaues Datum warten, hat Publisher Curve Games und Entwickler IronOak Games angekündigt, dass nächste Woche eine geschlossene PC-Beta beginnen wird.

Die Beta, die vom 10. bis 16. Mai stattfinden soll, bietet das erste von fünf spielbaren Abenteuern, wird sowohl Einzelspieler- als auch Multiplayer-Unterstützung beinhalten und sechs Klassen zum Ausprobieren enthalten, darunter Blacksmith, Scholar, Hunter, Stableboy, Herbalist und Alchemist . Die beiden letzteren müssen durch das Gameplay freigeschaltet werden. IronOak verspricht auch, dass der Start noch mehr Klassen umfassen wird.

Die Beta beginnt und endet auch am 10. Mai um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ und dann am 16. Mai, also melden Sie sich jetzt über die Steam-Seite des Spiels für die Beta an, um die Chance zu haben, es auszuprobieren, wenn Sie aufgeregt sind und helfen möchten, das Spiel vor seiner Veröffentlichung auf dem PC später in diesem Jahr zu verbessern und zu verbessern.