For The King II erscheint nächsten Monat

Wenn Sie Strategiespiele mögen, insbesondere solche, die von Tabletop-Titeln inspiriert sind, haben Sie sich zweifellos schon einmal zu For the King hingezogen gefühlt. Entwickelt von IronOak Games, ist eine Fortsetzung dieses Titels schon seit einiger Zeit in Produktion, aber es wird bald sein vollständiges Debüt auf dem PC geben.

Denn jetzt wurde uns gesagt, dass For The King II am 2. November 2023 auf dem PC erscheinen wird. Uns wurde gesagt, dass dies ein Spiel sein wird, das mit der Community wächst, und dass das Entwicklerteam "hohe Ambitionen" hat, wohin die Zukunft den Titel führen könnte. Was bei der Veröffentlichung enthalten sein wird, zeigt eine Infografik genau das.



2000+ ausrüstbare Waffen, Rüstungen und Bekleidung



270+ Waffenfähigkeiten



12 einzigartige Biome



12 Charakterklassen und 8 Eigenschaften



7 Geißeln



5 außergewöhnliche Abenteuer



1 wiederspielbare 30+ Stunden Roguelite-Kampagne



Mit dem bevorstehenden Start wird uns auch gesagt, dass sich Vorbesteller auf einige exklusive Artikel freuen können, darunter einen 10% Early Adopter-Rabatt, den Soundtrack des Spiels und den Primordial Helm, Rüstung und Rucksack.