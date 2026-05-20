For One Night Only wurde als größte britische Gaming-Messe vorgestellt

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Das Vereinigte Königreich ist seit langem ein Machtzentrum der Spieleindustrie, und For One Night Only ist eine neue Plattform, die das feiern will. Die Präsentation wird von Ukie organisiert und wird Entwicklerinterviews, exklusive Enthüllungen, Ankündigungen neuer Inhalte und mehr in einer im Juli live übertragenen Veranstaltung bieten.

For One Night Only wird am Abend des 29. Juli auf Twitch veröffentlicht. Der Livestream wird eine Wiederholung des Live-Events sein, das am 21. Juli stattfindet und im Outernet in London stattfindet. Es wird durch einen riesigen UK-Branchenverkauf im Steam Store unterstützt, bei dem über 100 Spiele einen Rabatt erhalten.

For One Night Only ist noch ein paar Monate entfernt, aber bereits sind einige große Namen für die Veranstaltung unter Vertrag, darunter:



Bossa Studios

Criterion – Ein Battlefield-Studio

Firefly Studios

FuturLab

Huey-Spiele

Huskrafts

IO Interaktiv

Salix-Spiele

Spiderling Studios

Team 17

Two Point Studios

Yogscast-Spiele



"Das Vereinigte Königreich ist die Heimat einiger der besten Spieleentwicklungstalente der Welt, von innovativen Indie-Favoriten bis hin zu weltweit erfolgreichen Blockbustern. For One Night Only wird eine einzigartige Feier dieser großartigen kreativen Unternehmen sein und eine Präsentation ihrer Spiele für ein weltweites Publikum von Spielern. Also, schaltet ein für einen Abend voller Spaß, Spiele, Entwicklerinterviews und exklusive Enthüllungen", sagte Ukie-CEO Nick Poole in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung wird von der Komikerin und Gamerin Bec Hill moderiert, die sagte: "Ich bin beeindruckt von dem Talent, das weiterhin aus und innerhalb der britischen Spieleindustrie aufwächst, daher wird es eine erfrischende (und demütigende) Erfahrung sein, etwas zu veranstalten, bei dem die Kreativität und das Können der Teilnehmer meine eigenen überwiegt."

Halten Sie Ausschau nach weiteren Informationen, während wir uns auf For One Night Only nähern.