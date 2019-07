Ubisoft Montreal hat neue Inhalte für For Honor entwickelt, die sie uns heute in einem weiteren Trailer präsentieren. Nachdem das Studio letzte Woche über den Midgard-Krieger Hulda aus der aktuellen Saison sprach, führen sie uns heute die Karte Storr Stronghold vor. Wir sehen das Layout und die verschiedenen Innen- und Außenbereiche zu unterschiedlichen Tageszeiten und erfahren, dass die Map ab dem 1. August bereitsteht. Was haltet ihr von diesem Design?

You watching Werbung