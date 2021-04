For Honor wird kinderfreundlich: Aprilscherz verfrachtet euch auf den Spielplatz

You're watching Werben

Die witzigen Menschen bei Ubisoft haben sich den Aprilscherzen angeschlossen und stellen uns heute einen lustigen Spielmodus vor, der For Honor in einen interaktiven Spielplatz verwandelt. Alle gefährlichen Gegenstände werden durch Spielzeuge ausgetauscht (das trifft auch auf die KI-Soldaten zu), Blut ist Konfetti geworden und abgeschlagene Körperteile werden mit Regenbögen visualisiert. In einem kleinen Video zeigen uns die Entwickler, wie ein solcher Spaß aussehen könnte, wenn das Spiel für Kinder geeignet wäre.