For Honor: Spieler sollen sich in Asunder beweisen

Ubisoft hat uns letzte Woche die neue Aktualisierung von For Honor vorgestellt. Das saisonale Kapitel mit dem Titel "Asunder" soll den „Erzählbogen" des Spiels fortsetzen, heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung. Der Publisher spricht davon, dass sich die Spieler in einem temporär verfügbaren Vier-gegen-Vier-Spielemodus („Karussell des Horkos„) präsentieren dürfen, um kosmetische Anpassungsoptionen freizuschalten. 30 neue Belohnungen könnt ihr während des Events freischalten, am 11. März startet der Spaß.