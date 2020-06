For Honor schließt Saison Pass 2 von Samurai Shodown ab

SNK war einer der großen Unterstützer der gestrigen New Game+ Expo und sie haben die Aufmerksamkeit genutzt, um den letzten Charakter im zweiten Season-Pass von Samurai Shodown vorzustellen. Ubisoft wird mit dem Beat'em Up wird zusammenarbeiten, denn die Franzosen konnten uns gestern den Kreuzritter Warden aus For Honor als neuen Kämpfer vorstellen.

Das Kampfspiel begrüßt diesen Kämpfer noch heute als spielbaren Charakter, was im neuen Trailer als Duell zwischen Bushido und Ritterlichkeit präsentiert wird. Die Präsentation bestand aus einem Video mit Gameplay-Szenen, die zeigen, wie die Modellierung von Ubisoft im 2D-Grafikstil von SNK aussieht. Warden steht Besitzern des zweiten Charakter-Passes (14 Euro) im Laufe des Tages zur Verfügung, ein separater Kauf zum Preis von 6 Euro wird ebenfalls möglich sein.