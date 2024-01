For Honor knackt die 35-Millionen-Marke

HQ

For Honor hat sich zu einem der größten, erfolgreichsten und am längsten laufenden Live-Spiele von Ubisoft entwickelt, da sich der Titel derzeit im siebten Jahr des Post-Launch-Supports befindet. Während es weiterhin unterstützt wird und wächst, mit einem neuen Charakter, der im Februar erscheint, hat Ubisoft enthüllt, dass For Honor kürzlich einen weiteren beeindruckenden Meilenstein für Spieler erreicht hat.

Der Multiplayer-Brawling-Titel hat mittlerweile die Marke von 35 Millionen Spielern überschritten. Es ist unklar, wie sich diese Spielerzahl auf tatsächlich verkaufte Exemplare auswirkt (da das Spiel auf einigen Abonnementdiensten verfügbar ist), da eine 1:1-Übersetzung von Spielern in verkaufte Exemplare For Honor zu einem der meistverkauften Videospiele aller Zeiten machen würde.

Für diejenigen, die sich auf mehr For Honor -Inhalte freuen, hat Ubisoft außerdem bestätigt, dass das achte Jahr des Post-Launch-Supports am 14. März beginnen und bis März 2025 laufen wird, was vier Staffeln und zwei neue Charaktere mit sich bringt.