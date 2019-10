For Honor: Halloween-Event Fänge der Anderwelt beginnt

Ubisoft hat kurz vor Halloween das alljährliche Halloween-Event in For Honor gestartet. Dieses besondere Ereignis ist seit gestern Abend bis zum 1. November spielbar und enthält eine Reihe von beängstigenden Inhalten, darunter den zeitlich befristeten Modus Geisterjäger, den sich Fans von Herrschaft genauer anschauen sollten, und exklusive Halloween-Beute.

In der neuen Variante von Herrschaft müssen Spieler bestimmte Gebiete erobern, um ein spezielles Upgrade zu erhalten, mit denen sie seltsamen Erscheinungen töten können, die sich in jeder Ecke des Szenarios verstecken. Trotzdem solltet ihr vorsichtig vorgehen, da euch das Upgrade gestohlen werden kann, falls ihr sterbt. Während der gesamten Veranstaltung wird am Ende jedes Matches Beute zum Halloween-Thema verschenkt. Spieler werden außerdem in der Lage sein, ihre Lieblingshelden mit vielen einzigartigen, gruseligen Gegenständen zu individualisieren (Skins, Waffen und Effekte). Die Gegenstände bekommt ihr bis zum 4. November für eure angesparte Stahl-Währung.