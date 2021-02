For Honor arbeitet mit Yacht Club Games an Shovel-Knight-Crossover

You're watching Werben

Es ist mittlerweile vier Jahre her, seitdem For Honor initial veröffentlicht wurde und obwohl der Brawler zum Start einige Probleme hatte, setzt sich Ubisoft mit regelmäßigen Aktualisierungen am Inhalt des Spiels weiterhin für dieses Projekt ein. Letzte Woche hat der Publisher/Entwickler zum Beispiel bestätigt, dass uns in der fünften "Saison" weitere Überraschungen erwarten.

Das Scheinwerferlicht wurde dabei auf eine geplante Zusammenarbeit mit dem beliebten Indie-Spiel Shovel Knight gelegt. Ab dem 4. März gelangen für kurze Zeit drei Outfits, die an den Plattformer von Yacht Club Games erinnern, sowie ein neues Emote ins Spiel. In den kommenden zwölf Monaten sollen zudem zwei neue Helden in For Honor eintreffen, allerdings wissen wir aktuell noch rein gar nichts darüber.

