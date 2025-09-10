Football Manager 26 wird am 4. November veröffentlicht

HQ

Sports Interactive und Sega haben angekündigt, dass Football Manager 26, die Erfahrung, eine Fußballmannschaft von der Trainerbank aus statt vom Spielfeld aus zu managen, am 4. November für alle Plattformen erscheinen wird. Diese Ausgabe ist ein großer Sprung nach vorne gegenüber ihren Vorgängern und füllt die zweijährige Lücke seit der letzten Ausgabe nach der Absage von Football Manager 25.

FM26 wurde zum ersten Mal in der Serie mit der Unity-Spiel-Engine entwickelt und enthält einige wichtige neue Funktionen in der Benutzeroberfläche sowie zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise Zugang zu Frauenfußball. Obwohl die Engine neu ist, bedeutet die Technologie, die Spielstände in das neue Format konvertiert, dass FM26, FM26 Console (PS5- und XBox-Serienversionen) und FM26 Touch (Nintendo Switch) ab der Veröffentlichung mit den Spielständen von Football Manager 2024 und Football Manager 2023 kompatibel sind.

Der Studioleiter von Sports Interactive Miles Jacobson sagte: "Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, heute das Veröffentlichungsdatum für Football Manager 26 bekannt geben zu können."

"Es war eine Herausforderung, Sports Interactive auf alles vorzubereiten, was in den nächsten 20 Jahren und darüber hinaus kommen wird, aber ich könnte nicht stolzer auf die Anstrengungen sein, die das gesamte Team in den letzten zwei Jahren geleistet hat. Die Veröffentlichung von FM26 ist ein Wendepunkt in unserer Mission, das Perfektion des Fußballmanagements zu erreichen, und das gesamte Studio freut sich darauf, dies mit dem Rest der Welt zu teilen."