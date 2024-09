Football Manager 25 erscheint im November

Während die Football Manager -Serie von Sports Interactive stetig beliebter wird, hat der Entwickler nach Möglichkeiten gesucht, das Erlebnis immer weiter zu verbessern. Eine solche Methode, die verfolgt wurde, ist ein Engine-Wechsel zur Unity -Plattform, etwas, das wir in den kommenden Monaten zum ersten Mal in Aktion sehen werden, wenn Football Manager 25 auf PC, Konsolen und Mobilgeräten erscheint.

HQ

Sega und Sports Interactive haben offiziell ein Debütdatum für das Simulationsprojekt festgelegt und bestätigt, dass wir uns auf seine Ankunft am 26. November 2024 freuen können. In einer Pressemitteilung wird erklärt, welche Änderungen in der diesjährigen Ausgabe auf uns zukommen werden:

"Die Benutzeroberfläche von FM25 wurde komplett überarbeitet und nutzt Erkenntnisse darüber, wie verschiedene Arten von Menschen unsere Spiele spielen, um ein Erlebnis zu schaffen, das in der Navigation glatter und intelligenter ist, ohne Kompromisse bei den Details einzugehen.

"Verbesserte Grafiktreue und neue volumetrische Spieleranimationen aus echten Fußballspielen bringen die Spieler näher an das Geschehen an Spieltagen.

"Der Frauenfussball feiert sein lang erwartetes Seriendebüt in FM25 und fügt sich nahtlos in den Männerfussball in einer Welt und einem Ökosystem ein. Dank der neuen mehrjährigen Partnerschaft von SI mit der Premier League können die Spielerinnen mit dem Frauenfussball neue Wege beschreiten oder tiefer in das schöne Spiel eintauchen als je zuvor.»

Da Football Manager 25 wie seine Vorgänger auf einer Vielzahl von Plattformen debütieren wird, hat Sports Interactive auch die genauen Veröffentlichungsplattformen und -daten bestätigt. Die PC- und Mac-Version (die Basisversion FM25) wird am 26. November zur gleichen Zeit wie die FM25 Console Edition auf Xbox und PS5 erscheinen (anscheinend ist keine PS4-Edition geplant). Die Nintendo Switch-Version wird die FM25 Touch -Version sein, die für den 3. Dezember geplant ist. Und was FM25 Mobile betrifft, so wird dies bei der Veröffentlichung am 26. November exklusiv für Netflix verfügbar sein, und wir wurden darüber informiert, dass die Mobile Edition die einzige ist, die den Sprung zu Unity als Engine nicht geschafft hat.

Uns wurde gesagt, dass wir in den kommenden Wochen weitere Details zur FM25 Touch Edition erwarten können und dass Vorbestellungen für FM25 Console zu einem späteren Zeitpunkt für die FM25-Basisedition für PC und Mac starten werden, die ab sofort vorbestellt werden kann.