Football Manager 2024 erscheint im November

Sega und Sports Interactive haben genau verraten, wann Football Manager 2024 eintreffen wird. Es soll im November debütieren, wie es für den Titel üblich geworden ist, und wird auf so ziemlich jeder Plattform starten, die Sie sich vorstellen können, einschließlich Netflix.

Das Spiel wird auf PC, PlayStation und Xbox über die PC- und Console-Version und dann auf Mobilgeräten, Nintendo Switch und Netflix über die Touch-Edition veröffentlicht, wobei alle diese Editionen am 6. November 2023 erscheinen.

Darüber hinaus erhält das Spiel eine Early-Access-Phase, in der PC-Spieler bereits zwei Wochen vor der vollständigen Veröffentlichung in den Karrieremodus einsteigen und ihn ausprobieren können, wobei der Fortschritt in die Vollversion des Spiels übertragen werden kann, wenn es freigeschaltet wird.

Wie in der Vergangenheit wird das Spiel auch als Xbox Game Pass-Launch-Titel debütieren, was bedeutet, dass Sie die neueste Iteration der Serie im Rahmen des Abonnements auf Ihrer Xbox-Konsole ausprobieren können.

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung hat Sports Interactive einen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der sich auch mit einigen der neuen Funktionen befasst, die vorhanden sein werden, und wann wir damit rechnen können, mehr über den Titel zu erfahren. Fangen Sie das unten ein.