Football Manager 2022: Neuerungen auf dem Feld und in der Trainerkabine

Sports Interactive hat diesen Monat damit begonnen, die Spiel-Features vom kommenden Football Manager 2022 näher vorzustellen. In zwei langen Entwicklertagebüchern spricht das Team über die großen und kleinen Neuerungen, die die diesjährige Simulation besser machen sollen als vergangene Ableger.

In Episode #1 werden überarbeitete Animationen der Sportler hervorgehoben, was wir jedes Jahr von allen Fußballspielen zu hören bekommen. Die Ballphysik sei aktualisiert worden, weshalb das Dribbling und Ballberührungen allgemein nun offenbar authentischer ausfallen. Auch Neuerungen an der KI werden besprochen, da die Spieler mittlerweile wissen, ob sie noch genügend Energiereserven zur Verfügung haben, um zumindest den Versuch zu unternehmen, einem Gegenspieler nachzurennen. Das Thema Ausdauer spielt im Football Manager 2022 auch deshalb eine Rolle, weil erschöpfte Fußballer nicht so präzise schießen können.

Manager werden bei der Aufstellung in Zukunft dediziert die Rolle des mittleren Innenverteidigers belegen können, der als Allrounder in nahezu allen Positionen unterstützen kann. Das Spiel verfügt darüber hinaus über einen dedizierten Data-Hub, in dem ihr die Analysen, Zahlen und Statistiken eures Teams findet. Wer das Material akribisch studiert, identifiziert Wachstumschancen und Stärken der einzelnen Spieler, auf die ihr im Training und im Match achten solltet.

Die zweite Episode des Entwicklertagebuchs von Sports Interactive beschäftigt sich fast ausschließlich mit den Manager-Aspekten von Football Manager 2022. Spieler werden wöchentliche Team-Meetings abhalten, um interne Angelegenheiten zu organisieren und mit den Spielern die nächsten Trainingsziele durchzugehen.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Transfermarkt, der im kommenden Football Manager etwas spannender werden soll. Sports Interactive möchte, dass die Spieler dem Ende des Transfer-Zeitfensters geradezu entgegenfiebern, weil sich auch in dieser Phase noch kurzfristig einiges ändern kann. Eure Agenten informiert euch täglich über Gerüchte und Angebote fremder Vereine und ihr werdet in einsehen können, welches Team Interesse an euren Spielern hat.