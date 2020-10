Football Manager 2021 wird in vier Kernbereichen erneuert

You're watching Werben

Nach langer Zeit wird der Football Manager 2021 in diesem Jahr wieder auf Xbox-Konsolen zurückkehren. Sports Interactive hat in den letzten Tagen verraten, welche vier zentralen Gameplay-Bereiche die diesjährige Simulation überarbeiten wird. Die Dynamik schwankt zwischen der fortlaufenden Unterstützung bekannter Elemente und den Änderungen, die die neuen Funktionen und die retuschierte Oberfläche dieses Ablegers mit sich bringen. Um die Balance zu wahren, hat das britische Studio ein Video produziert, in dem die inhaltlichen Änderungen Stück für Stück geklärt werden.

Interaktion: Dem Spiel soll mit nuanciertere Gesten, kleineren Pressekonferenzen und persönlichen Gesprächen unter den Sportlern mehr Leben eingehaucht werden.

Spieltag: Zu den Neuheiten zählen taktische Änderungen bei der Teamauswahl in letzter Minute. Sports Interactive spricht von einer realistischeren Live-Performance mit verbessertem visuellen Stil und mehr Videokameras zur Analyse.

Rekruten: In modernen Teams wird es immer wichtiger, über ein gut ausgestattetes Sekretariat und ein solides Netzwerk von Scouts zu verfügen. Meetings sollen uns mit diesen Informationen versorgen und uns dabei helfen, langfristige Strategien für die Nachwuchsförderung aufzustellen.

Saisonende: Auf dem Platz werden Siege gefeiert und in Football Manager 21 werden wir die vergangenen Erfolge (und Fehlschläge) besser reflektieren können, um daraus zu lernen und auf kommende Saisons zu blicken.