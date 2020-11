Football Manager 2021 Kritik

You're watching Werben

Football Manager ist ein Spiel, in dem man für Stunden versinken kann. Also genau das Richtige, während einer Pandemie mit all ihren Social Distancing-Regeln.

Football Manager 2021 ist eine Fußballmanagement Simulation, in der wir die Rolle des Cheftrainers und Managers eines Fußballklubs übernehmen. Wir sind für die Spieler, Mitarbeiter, das Training, die Transfers und vieles mehr verantwortlich. Wir bestimmen die Taktik, Strategie und die Spieler-Einkäufe unseres Vereins. In diesem Spiel werden wir zum „nächsten Alex Ferguson", „Pep Guardiolas größtem Rivalen" oder „Ole Gunnar Solskjaers Nachfolger". Ich habe mich für Letzteres entschieden, denn es wäre doch langweilig, einfach nur einen der großen Klubs zu übernehmen, oder?

Football Manager 2021 bietet so einige Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger, bleibt dabei aber einsteigerfreundlich. Auch, wenn die Benutzeroberfläche sehr textlastig ist — die Einführung ist wirklich hilfreich. Im Taktik-Bereich finden sich beispielsweise bekannte Vorlagen, wie Gegenpressing, Tiki-Taka oder das berüchtigte „Parking the Bus".

Die taktischen Erläuterungen werden von Ball- und Spieler-Animationen begleitet, damit wir uns eine Vorstellung von der jeweiligen Vorgehensweise machen können. Natürlich könnt ihr auch eigene Taktiken entwickeln und ihnen Namen verpassen. Solche Erklärungen findet ihr für alle grundsätzlichen und fortgeschrittenen Funktionen, wie die Definition von Spielerrollen und ihre Aufgaben.

Das ist Football Manager Veteranen natürlich alles längst klar, also lasst uns über die Highlights von Sports Interactives Football Manager 2021 sprechen. Wir bekommen Gesten und eine neue Oberfläche für die Pressekonferenzen, Teambesprechungen und Dialoge. Wir berufen Rekrutierungs-Meetings ein und können die Agenten über die Verfügbarkeit von Spielern befragen. Was die Taktik und den Spieltag angeht, wurde neben grafischen Verbesserungen auch eine neue Einheit eingeführt, die im modernen Fußball gerade sehr populär ist: die erwarteten Tore (Expected Goals oder xG).

Interaktionen mit den Spielern, den Mitarbeitern und den Medien gehören zur täglichen Routine eines Fußballmanagers. In den vorherigen Teilen hatten wir die Möglichkeit aggressiv, durchsetzungsfähig, leidenschaftlich und mit weiteren Emotionen unsere Reden zu halten, jetzt stehen uns zusätzlich noch Gesten zur Verfügung um uns auszudrücken. Wir können mit in die Taschen gesteckten Händen Ruhe andeuten, oder Flaschen nach Spielern werfen, um zu zeigen, wer hier der Boss ist. Ich musste mich in den Pressekonferenzen oft zusammenreißen, nicht auf „Wirf Flasche" oder „Schlag auf den Tisch" zu drücken, um zu sehen, was passiert.

Die Pressekonferenzen haben eine neue Optik, die unsere Beziehungen zu den Journalisten und die Emotionen deutlicher zum Ausdruck bringt. Sind wir Liebling der Medien, dann sorgen die gestellten Fragen für positive Nachrichten und stärken die Moral des Teams, aber als grummeliger Manager werden wir zum Ziel der Medien, die mit schlechten Nachrichten Schlagzeilen machen wollen und so auch für schlechte Stimmung in der Umkleidekabine sorgen. Die Medien verpassen unserem Spielstil auch sehr gerne Namen.

Damit der Druck nicht zu sehr auf euch lastet, begleiten euch bei den Pressekonferenzen die Pressesprecher des Vereins, der Mannschaftskapitän oder frisch eingekaufte Spieler.

Eine ähnliche Benutzeroberfläche haben auch die Teambesprechungen, wobei die Spieler-Icons über ihren Plätzen angeordnet sind. So könnt ihr ihre Gesichtsausdrücke und Reaktionen bei den Meetings beobachten, wenn ihr mal wieder wütend auf den Tisch haut.

Sprechen wir ein wenig über den Transfermarkt, denn das ist sicher einer der Aspekte, der die Football Manager-Spieler besonders reizt. Hier finden sich zwei Highlights: „Frag den Agenten nach Verfügbarkeit" und das „Rekrutierungs-Meeting". Mit der ersten Option können wir den Agenten nach der Verfügbarkeit seines Klienten fragen, bevor wir dem Klub ein offizielles Angebot machen. Erinnert ihr euch an den Transfer von Cristiano Ronaldo nach Juventus? Das ging ursprünglich auf eine Nachfrage des Fußball-Direktors von Juventus an den Agenten zurück. So funktioniert auch dieses Feature. Inspiriert davon, habe ich versucht Ronaldo von Zebre (ja, Juventus heißt aus Lizenzgründen hier Zebre) für meinen Klub abzuwerben, doch leider wurde aus dem Transfer nichts.

Dann habe ich es mit Messi versucht. Wie albern von mir, zu glauben, dass könnte etwas werden.

In den Rekrutierungsmeetings besprechen wir Transfers oder schicken unsere Scouts los. Eine neue Position ist der Daten-Analyst, der für uns Berichte erstellt, die auf den Bedürfnissen unseres Teams, der aktuellen Marktlage und den Berichten unserer Scouts basieren. Wenn ihr trotzdem nicht zufrieden seid, könnt ihr natürlich die Scouts auch weiter suchen lassen. Genau wie in der realen Welt, haben die Klubs finanzielle Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie, daher sind die Ablösesummen auf dem Transfermarkt etwas gemäßigter.

Bleibt noch der eigentliche Spieltag. Neben der neuen Oberfläche, den verbesserten Animationen und der überarbeiteten Grafik, führt Football Manager 2021 die Einheit der „erwarteten Tore" ein (xG). Das basiert auf einer Partnerschaft mit SciSports, die mit Fußballvereinen zusammenarbeiten und sie mit Spieldaten-Analysen versorgen.

Die xGs sollen widerspiegeln, wie gut unser Team Chancen erarbeiten kann und wie effizient die Taktik ist, damit wir sie verfeinern oder neu ausarbeiten können, um so das gewünschte Resultat zu erreichen. Nach jedem Spiel bekommen wir die xG-Werte als eine Art Beurteilung unserer Taktik. Manchmal ist diese Wertung schwerer zu ertragen, als der Punktestand.

Football Manager 2021 bietet den Spielern mehr Abwechslung als je zuvor, das lockt nicht nur Veteranen an, sondern lädt auch neue Spieler ein. Ihr könnt hier den Frust auf euren Lieblingsverein abarbeiten, die Leidenschaft von Jürgen Klopp nach dem Liga-Sieg von Liverpool nachempfinden oder kämpft mit Manchester United darum, wieder zu alter Größe aufzusteigen. All das ist Football Manager 2021.