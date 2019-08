Football Manager 2020 taktiert Anfang November

Sega und der Entwickler Sports Interactive haben gestern Football Manager 2020 angekündigt, das Anfang November auf PC und Mac erscheinen wird. Abgesehen vom Ankündigungstrailer und dem groben Termin ist jedoch wenig bekannt. Erste Details zum Gameplay und den enthaltenen Features möchte der Entwickler erst Mitte September enthüllen und dann hoffentlich noch einmal in die Schlagzeilen kommen. Das Studio gab jedoch bekannt, dass Football Manager 2020 in diesem Jahr auch auf der Google Stadia zu sehen sein wird. Darüber hinaus wird Football Manager 2020 Touch, eine abgespeckte Version des Spiels, Anfang November für PC, Mac, iOS und Android erscheinen. Eine App namens Football Manager 2020 Mobile landet in Ende des Jahres auf iOS und Android, eine Version für die Nintendo Switch ist ebenfalls geplant - Ende November soll die folgen.

