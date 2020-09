Football Manager 2020 erzielt Rekordhoch dank Geschenkaktion im Epic Games Store

Wir berichten regelmäßig über die Geschenkaktionen im Epic Games Store, die immer mal wieder große Wellen schlagen. Aktuell bekommt ihr auf der PC-Plattform Watch Dogs 2, Stick it to the Man! und Football Manager 2020 und obwohl diese drei Games sehr unterschiedlich sind, scheinen sie ihr jeweiliges Publikum zu finden. Der Direktor von Sports Interactive, Miles Jacobson, zeigte sich am Wochenende überrascht, denn das enorme Interesse am Spiel hätte er wohl nicht erwartet:

"Wow - was für eine Reaktion auf die kostenlose Woche von @epicgames. Wir sollten große Zahlen erwarten, sind aber erstaunt über das, was wir sehen: Über 500.000 Spieler von @FootballManager 2020 auf der Plattform in 24 Stunden und über 120.000, die derzeit spielen. Ich hoffe es gefällt euch allen!"

Anfang des Jahres hat der Manager bereits einen Vergleich zwischen den kostenlosen Aktionen im Epic Games Store und einer vergleichbaren Initiative im Steam-Store aufgestellt: "In 36 Stunden haben mehr Leute das Spiel im @EpicGame-[Store] ausprobiert als unsere kostenlose Steam-Version in über zwei Wochen!"

Laut Jacobson haben sich seit Beginn der Aktion am vergangenen Donnerstag mehr als 1 Million Spieler der Football Manager 2020-Community angeschlossen. Am Sonntag waren über 250.000 Spieler gleichzeitig auf PC und Mac am Start (Steam und Epic Games Store zusammengezählt), was der aktuelle Höhepunkt der Serie ist. Das Angebot ist noch bis zum 24. September gültig, mit diesem Link gelangt ihr zum Shop.