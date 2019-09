Football Manager 2020 erscheint in umweltfreundlicher Verpackung

Football Manager 2020 beweist uns in dieser Woche, dass das Rennen um das beste Fußballspiel des Jahres noch nicht entschieden ist. Entwickler Sports Interactive wird die Simulation in diesem Jahr nicht in der etablierten Plastikhülle veröffentlichen, sondern stattdessen auf eine umweltfreundliche Verpackung setzen. Statt der Kunststoffbox setzt das Team auf eine "verstärkte, zu 100% recycelte Gatefold-Kartonhülle aus recycelten Fasern". Die Tinte auf der Verpackung ist pflanzlicher Natur und besteht auf Wasserbasis. Das Handbuch im Inneren ist ebenfalls aus recycelbarem Papier, selbst die Schutz-"Schrumpf"-Folie für den sicheren Transport ist wohl recycelbar.

Obwohl laut dem Sega Kosten in einigen Lager- und Transportbereichen eingespart werden können, zahlt der Publisher für jede dieser Verpackungen im Schnitt ein bisschen mehr, als bei den herkömmlichen Plastikverpackungen. Doch das ist es den beiden Teams eigenen Aussagen zufolge wert, da sie mit dieser Methode basierend auf Schätzungen der zu erwarteten Verkaufsprognosen wohl etwa 20 Tonnen an Plastikmüll einsparen könnten. Wir glauben, dass Sega mit dieser Initiative EA und Konami schon jetzt eine ganze Ecke voraus ist. Gute Aktion!

You watching Werben