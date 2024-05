Food-Fighting-Arena-Shooter Rawmen erscheint im Juli

Im Rahmen der jüngsten TinyBuild Connect -Show hat der Entwickler Animal bestätigt, dass er bereit ist, seinen Food-Fighting-Arena-Shooter Rawmen in die Hände der Fans zu legen. Das Spiel soll am 23. Juli 2024 als Free-to-Play-Spiel erscheinen, das zunächst exklusiv über die Epic Games Store erhältlich ist.

In dem Multiplayer-Titel werden zwei Teams mit vier Spielern gegeneinander antreten und sich gegenseitig mit Essen bewerfen, um eine Sammlung verschiedener Spielmodi zu gewinnen. Wie Sie wahrscheinlich aus dieser Prämisse schließen können, wird Rawmen ein sehr einzigartiger und urkomischer Shooter sein, der eine starke Veränderung zu den gängigeren Militär-Shootern darstellen wird, die auftauchen.

Da Rawmen in ein paar Monaten debütieren soll, wurde ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht, den Sie unten in voller Länge sehen können, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was das Spiel bieten wird.