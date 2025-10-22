Fonseca besiegt den amtierenden Basel Open-Champion Perricard in der ersten Runde der Swiss Indoors Basel

HQ

João Fonseca, einer der Durchbrüche des Jahres, der von der Nummer 113 der Welt auf seinen aktuellen Rang 46 aufgestiegen ist und damit der erste südamerikanische Spieler ist, der einen ATP-Titel gewinnen konnte, ist mit einem wichtigen Sieg in die Swiss Indoors Basel gestartet, besiegte den Vorjahressieger Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6(6), 6:3 und wurde damit zum jüngsten Sieger beim Swiss ATP 500 seit Shapovalov 2017.

Der Brasilianer, der erst 19 Jahre alt ist und erst seine erste volle Saison auf der ATP-Tour bestreitet, hielt den 22-jährigen Perricard auf Distanz, der 13 Asse schlug. Fonseca verbesserte sich jedoch in den nach dem ersten Aufschlag gewonnenen Punkten und besiegte den Franzosen in der 86. Minute, der im Achtelfinale auf Jakub Mensik wartete.

Während Mensik, ein weiterer Youngster des Turniers, der kürzlich 20 Jahre alt geworden ist, auf Platz 19 der Weltrangliste steht, besiegte Fonseca die Tschechin in ihrem einzigen anderen Spiel zuvor, bei den Next Gen ATP Finals.

Achtelfinale der Basel Open

Fonseca und Mensik werden am heutigen Mittwoch im Rahmen des Achtelfinales (19.10 Uhr) die Action bei den Basel Open abschließen. Zuvor trifft Jenson Brooksby auf den Spanier Alejandro Davidovich (16.40 Uhr). Morgen finden die restlichen r16-Spiele statt, darunter auch der an Nummer zwei gesetzte Ben Shelton gegen Jaume Munar.