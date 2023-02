Folgendes passiert, wenn Sie die Nummer aus der The Super Mario Bros. Movie Super Bowl-Anzeige anrufen

HQ

Die gestrigen Super Bowl-Werbespots brachten viele großartige Inhalte für kommende Filme, Spiele und mehr, aber eine Anzeige, die das Internet im Sturm erobert hat, ist der Clip für The Super Mario Bros. Movie.

Mit einer sehr Meta-Klempneranzeige für das Geschäft der Brüder endet der Super Bowl-Clip mit einer Nummer und einer Website, die angeblich mit Super Mario Bros. Plumbing verbunden sind.

Wenn Sie die Nummer anrufen, können Sie die sanften Töne von Charlie Days Luigi hören, der leider nicht 24 Stunden am Tag am Telefon sitzt und darauf wartet, mit den Fans zu sprechen. Er hinterlässt jedoch eine schöne Voicemail, die Ihnen alles sagt, was Sie über Super Mario Bros. wissen müssen.

Vielen Dank an GetMadz auf Twitter für die Veröffentlichung des Clips für das ganze Internet. Kleine Details wie diese haben dazu beigetragen, dass sich viele Fans für The Super Mario Bros. Movie begeistern, der am 7. April 2023 erscheint.