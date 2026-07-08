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Der US-Spieler Folarin Balogun hat nach dem Ausscheiden seines Teams bei der Weltmeisterschaft eine Botschaft gesendet, ohne die Kontroverse um die aufgehobene Sanktion für seine Rote Karte zu erwähnen, die ihm erlaubte, am Achtelfinale gegen Belgien teilzunehmen... dass sie später mit 1:4 verloren.

"Mein Debüt-Weltcup... Es tut weh, vier Jahre zu warten, um auf dem höchsten Niveau unseres Sports zu konkurrieren. Ich möchte mich unseren Fans entschuldigen, dass es nicht gut genug war, als es am wichtigsten war, und wir haben euch enttäuscht", schrieb Balogun in den sozialen Medien.

Balogun spielt seit 2023 für die US-Nationalmannschaft, da er 2001 in Brooklyn geboren wurde... da ihre nigerianischen Eltern nach einem Besuch in New York keinen Flug zurück nach London nehmen durften, da seine Mutter im siebten Monat schwanger war. Balogun wuchs in London auf und spielte tatsächlich früher für Englands Jugendmannschaften, bevor er in die USA wechselte; er hat seine gesamte Karriere in Europa verbracht, derzeit in Monaco.

"Fußball in Amerika wird nur größer werden, der Glaube, das Talent und die Leidenschaft wachsen ständig, und ich weiß, dass die besten Tage vor uns liegen, die Zukunft gehört denen, die nie aufhören zu glauben, dieser Moment wird uns antreiben. Wir werden zurückkommen."

Balogun stand im Mittelpunkt der Kontroverse und erhielt besondere Kritik für seine Leistung in diesem Spiel, die jedoch nicht zu Toren führte. Er verließ World Cup als Torschützenkönig des Teams mit drei Toren. Nach der Niederlage sprach Balogun mit dem belgischen Trainer Rudi García, der sehr kritisch war, dass die FIFA seine Rote Karte aufgehoben hatte. "Es ist nicht seine Schuld, er ist nicht schuld", sagte García, der die Geste des US-Stürmers sehr schätzte.