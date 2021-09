Focus Home Interactive hat sich in Focus Entertainment umbenannt

HQ

Der französische Publisher Focus Home Interactive, Herausgeber von Spielen wie Aliens: Fireteam Elite, Necromunda: Hired Gun und Hood: Outlaws & Legends, möchte in Zukunft "Focus Entertainment" genannt werden. In einem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass der neue Titel die Themengebiete "Spiele, Produkte, Dienstleistungen und Einnahmequellen zu diversifizieren" besser zusammen soll. Bis auf den Namen ändert wird sich für uns nichts ändern und Namenskonventionen darf man in dieser Branche lieber nicht infrage stellen.