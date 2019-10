Focus Home: A Plague Tale und Greedfall "waren große Erfolge"

2019 war für Focus Home Interactive ein aufregendes Jahr, denn in den letzten Monaten haben wir eine Reihe von Spielen gesehen, die von ihnen als Vertriebspartner betreut wurden. Diese Games haben vielleicht nicht das höchste Produktionsniveau, trotzdem konnten die Titel in der Regel solide Bewertungen einfahren, was sich offensichtlich auch bei den Verkaufszahlen widerspiegelt.

Insbesondere A Plague Tale: Innocence und das kürzlich erschienene Greedfall werden vom Verlag als große Erfolge herausgestellt, wie sie GamingBolt via Pressemitteilung berichten. Der Publisher geht auf konkrete Verkaufszahlen zwar nicht näher ein, spricht in seiner Mitteilung jedoch von "enorm erfolgreichen" Spielen, was sich auf die Herangehensweise zukünftiger Projekte ausgewirkt habe. Wie zufrieden seid ihr mit den neuen Titeln des Publishers, darunter auch Vampyr, Call of Cthulhu und The Surge 2?