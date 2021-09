Focus Entertainment will Aeon Must Die in zwei Wochen veröffentlicht sehen

HQ

Focus Home Interactive hat heute das Erscheinungsdatum von Aeon Must Die bekanntgegeben (den 14. Oktober), doch es gibt schon wieder Probleme. Der neueste Trailer, der das Datum und fünf Minuten Gameplay zeigt, ist nach wenigen Minuten wieder von Youtube verschwunden. Vermutlich haben die ursprünglichen Entwickler von Limestone Games, die nicht länger am Projekt arbeiten, aber weiterhin Ansprüche an ihrem geistigen Mitwirken erheben, diesen per Copyright-Claim offline nehmen lassen. Etwas Ähnliches ist erst vor ein paar Tagen passiert, hat Eurogamer für uns festgehalten.

Ob diesmal ähnliche Gründe für das Verschwinden des Videos verantwortlich sind, oder wir mit unserer Vermutung auf der falschen Fährte sind, ist unklar. Der Publisher verteilt das Video nun via Direkt-Download mit der Presse. Vielleicht auch, um ein Einmischen externer Parteien zu verhindern. Aeon Must Die ist übrigens ein Actionspiel in Anime-Ästhetik, falls euch das interessiert. Video und Screenshots sind eingebunden.