Foamstars wird kostenlos spielbar

HQ

Acht Monate nach der Veröffentlichung wird Foamstars kostenlos spielbar. Das Spiel war bereits bei seiner Veröffentlichung im Februar dieses Jahres kostenlos für diejenigen, die PlayStation Plus Extra und Premium abonniert haben, aber ab dem 4. Oktober wird sich dies ändern.

In einem Update auf der Support-Seite von Square Enix heißt es auch, dass Sie kein Abonnement für PlayStation Plus mehr benötigen, um das Spiel zu spielen, was wahrscheinlich ein Versuch ist, die Spieler zu stärken.

Diejenigen, die vor dem 4. Oktober bezahlt oder das Spiel heruntergeladen haben, erhalten 12 Bubble Beastie-Skins in der Farbvariante, ein Slide Board-Design und einen Titel. Wir müssen abwarten und sehen, ob dies Foamstars wiederbeleben kann, aber es ist klar, dass das Spiel einen guten Tritt in den Hintern braucht, wenn es Free-to-Play wird.