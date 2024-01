Foamstars, Rollerdrome und Steelrising sind die kostenlosen Spiele von PlayStation Plus im Februar

HQ

Sony ist nur noch wenige Stunden davon entfernt, mehr über mehrere mit Spannung erwartete Spiele zu enthüllen und ein paar neue im ersten State of Play des Jahres 2024 anzukündigen, aber das japanische Unternehmen wird immer noch nicht mit der Tradition brechen, die "kostenlosen" PlayStation Plus Essential-Spiele des nächsten Monats um 16:30 Uhr GMT / 17:30 Uhr MEZ am letzten Mittwoch dieses Monats zu bestätigen.

Ein Blogeintrag bestätigt, dass Foamstars, Rollerdrome und Steelrising ab dem 6. Februar für PS Plus-Mitglieder kostenlos sein werden. Aber das ist noch nicht alles. Ab demselben Tag haben PlayStation Plus Premium/Deluxe-Mitglieder auch die Möglichkeit, die ersten 2 Stunden von Marvel's Spider-Man 2 im Rahmen ihres Abonnements kostenlos zu spielen, dank der Testversion, die am Dienstag veröffentlicht wird.

Denken Sie daran, dass Sie A Plague Tale: Requiem, Evil West und Nobody Saves the World bis dahin noch kostenlos erhalten können, also fügen Sie sie bis dahin Ihrer Bibliothek hinzu.