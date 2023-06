Foamstars Impressionen: Eine schaumige Überraschung

Ich werde nicht lügen, ich war nicht der freundlichste Mensch zu Foamstars. Als ich den Enthüllungstrailer des Spiels sah, der zugegebenermaßen ein CGI-Trailer bei der jüngsten enttäuschenden PlayStation Showcase war (das ist ein ganz anderer Kaninchenbau, in den ich hier nicht eintauchen werde), war ich sehr skeptisch gegenüber diesem Titel. Es schien ein ziemlich kompromissloser Klon von Splatoon zu sein, einem Spiel, das sogar Live-Service-Elemente zu umfassen schien, was es noch weniger verlockend machte, aber nachdem ich Foamstars als Teil des Summer Game Fest Play Days-Events spielen konnte, hat sich meine Meinung über das Spiel ziemlich stark geändert.

Aber bevor ich darauf eingehe, warum ich eigentlich ziemlich begeistert von Foamstars bin, möchte ich nur wiederholen, dass die Live-Service-Elemente, die dieses Spiel anscheinend enthalten wird, immer noch ein großes Problem darstellen. Foamstars wirkt wie eines dieser Spiele, die, wenn es sechs Monate nach der Veröffentlichung nicht zu einer Sensation wird, bald darauf Sonnenuntergang sein werden, und obwohl ich genossen habe, was ich in Los Angeles gesehen habe, ist dies immer noch ein ernsthaftes Problem bei diesem Spiel. Lasst uns jedoch noch nicht über die Zukunft nachdenken, da Foamstars noch kein Veröffentlichungsfenster hat, geschweige denn ein Veröffentlichungsdatum, also lasst uns stattdessen über das Kern-Gameplay sprechen und wie es funktioniert.

Das Kernkonzept von Foamstars basiert auf Team-Multiplayer-Action. Zwei Kader mit je vier Spielern arbeiten zusammen, um das gegnerische Team in einer Vielzahl von Events und Spielmodi zu bekämpfen und zu besiegen. Ich sage "Modi" mit einer Anspielung auf die Zukunft, da die Preview-Session, an der ich teilgenommen habe, nicht mehrere Spielmodi im Angebot hatte, sondern eher Presse und Entwickler sahen, wie sie es in einem einzigen Modus herausbrachten: Smash the Star.

Dieser Spielmodus ist in der Tat sehr einfach, da es sich eigentlich nur um ein Team-Deathmatch handelt, bei dem die Teams so viele gegnerische Spieler wie möglich ausschalten müssen, um zu sehen, dass eines ihrer Teammitglieder als Starspieler bezeichnet wird. Sobald ein Spieler mit diesem Titel synchronisiert wird, wird er widerstandsfähiger und schwerer zu besiegen, ist aber klar markiert, da die Siegbedingung verlangt, dass das gegnerische Team das gegnerische Star-Individuum ausschaltet oder das andere Team sein eigenes beschützt und es am Leben hält, bevor der gegnerische Starspieler stattdessen ausgeschaltet wird. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass Foamstars, ähnlich wie bei Splatoon, nicht nur ein Shooter ist, sondern auch ein Spiel, bei dem du die Umgebung im Auge behalten musst und wie dein Team sie kontrolliert und dominiert.

Zu den anderen Spielmodi kann ich zwar noch nichts sagen, aber für Smash the Star müssen die Teams aufpassen und sicherstellen, dass sie das Schlachtfeld mit ihrem jeweiligen Farbschaum (sei es blauer oder rosafarbener Schaumstoff) bemalen, da die Spieler agiler oder anfälliger für Angriffe sind, je nachdem, ob sie auf dem Farbschaum ihres Teams stehen. Dies ähnelt der Farbschwimmmechanik von Splatoon, die nur auf verbündeter farbiger Farbe verfügbar ist, aber weniger restriktiv ist, da es bei der Siegbedingung des Spielmodus nicht darum geht, die Karte tatsächlich zu bemalen, sondern darum, das gegnerische Team zu besiegen und zu besiegen. Wie ich gerade erwähnt habe, sind die Spieler jedoch offener für Angriffe oder Feinde sind aufgrund der eingeschränkten Bewegungsfreiheit auf gegnerischem Schaum leicht zu besiegen, daher ist die Umgebungskontrolle von größter Bedeutung.

Wenn es darum geht, Feinde zu besiegen, ist dies nicht so einfach wie ein normaler Shooter oder sogar Splatoon. Die Spieler haben eine Leiste, die aufgefüllt werden muss, indem sie mit Schaum geschlagen werden, und wenn diese ausgeschöpft ist, wird der Spieler in einen Schneeball aus Schaumstoff eingekapselt, was ihn zu einem leichten Ziel für einen Smash-Angriff macht, der ihn außer Gefecht setzt, bevor er einen Spawnvorgang startet. Verbündete können andere Verbündete zerschmettern, um sie vor einem schaumigen K.O. zu bewahren, was Foamstars ein Gameplay-Design verleiht, bei dem es nicht nur um totale Aggression geht, sondern um Teamwork und Teamplay. Das wirklich Interessante an diesem Spiel ist, dass du nicht tagelang üben musst, um die Kernmechanik festzulegen, da Foamstars ein sehr einfach zu verstehendes Spiel ist - du kannst die grundlegenden Systeme im Handumdrehen erlernen und spielen und in den Griff bekommen.

Das 3D-Shooter-Gameplay von Foamstars, das übrigens ziemlich flüssig zu funktionieren schien, ist nicht die einzige Stärke dieses Spiels. Square Enix hat eine Liste von Charakteren erstellt, die einzigartig sind und zum größten Teil in eine von vier Kategorien unterteilt sind. Es gibt aggressive Charaktere, die Schrotflinten und Nahkampffähigkeiten einsetzen, einige, bei denen es darum geht, Schaum zu verbreiten und die Umgebung zu kontrollieren, andere, die mit mächtigen Fähigkeiten nachsichtiger umgehen und so weiter. Hinzu kommt, dass jeder Charakter über eine Sammlung einzigartiger Moves, Überlieferungen und Fähigkeiten verfügt, die ihn noch weiter voneinander abheben. Während meiner Spielzeit wurden Soa und ihre Dual-Foam-Pistolen zu meinem klaren Lieblingscharakter, da ich eine Verbindung zu dem rasanten Gameplay und den aggressiven Fähigkeiten fand, die sie bot.

Vor ein paar Wochen habe ich Foamstars als einen der Hauptgründe angesehen, warum die PlayStation Showcase so eine Enttäuschung war, aber jetzt sehe ich das Spiel in einem anderen Licht. Zugegeben, ich habe nur einen sehr kurzen Ausschnitt der breiteren Foamstars-Erfahrung erhalten, aber die insgesamt acht Charaktere, die ich testen konnte - von denen sich jeder wirklich einzigartig und anders anfühlte - und der unterhaltsame Smash the Star-Spielmodus haben mir einen Grund gegeben, mich zumindest für die unmittelbare Zukunft auf dieses Spiel zu freuen. Hat es eine überzeugende Gameplay-Schleife, um die Spieler noch Monate nach dem unvermeidlichen Start zu beschäftigen? Das ist eine Frage, von der ich immer noch nicht ganz überzeugt bin. Aber ist es ein schamloser Splatoon-Klon? Auf keinen Fall.