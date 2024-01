Foamstars hat KI-generiertes Artwork, bestätigt Square Enix

HQ

2024 könnte ein Wendepunkt in der Marktstrategie von Square Enix sein. Die erneuerte Beziehung zu Microsoft wird dazu führen, dass das Unternehmen seine Spielerbasis erweitert, indem es einige seiner Titel zur Xbox hinzufügt, wie z. B. Final Fantasy XIV (und es gibt Gerüchte, dass Final Fantasy VII: Remake in Zukunft folgen wird ), aber das Studio und der Publisher ist auch eines der Unternehmen, das sich am meisten für Spitzentechnologien wie den Einsatz von KI und das jetzt zweifelhafte Web3 und NFTs einsetzt.

Der Einsatz von KI in Videospielen ist in der Öffentlichkeit und bei Unternehmen immer noch ein heikles Thema, insbesondere angesichts des Aufruhrs, der sich mit den Streiks im Jahr 2023 um Hollywood-Schauspieler und Drehbuchautoren (von denen viele auch in Videospielen arbeiten) gebildet hat, aber Square Enix erwähnte bereits in seinem Neujahrsstatement, dass sie eine solche Technologie in ihren Spielen einsetzen würden. Und wir werden bald das erste Beispiel dafür mit Foamstars sehen.

Der Splatoon-ähnliche Shooter mit Schaumstoffwaffen erscheint am 6. Februar für PlayStation-Konsolen und laut einer Antwort an VGC während einer Pressekonferenz verwendet Foamstars KI-generierte Grafik (speziell mit Midjourney) für die Icon-Designs des Spiels.

"Alle Kernelemente von Foamstars, das Gameplay und die Dinge, die das Spiel unterhaltsam machen, sind handgemacht", sagt Spieleproduzent Kosuke Okatani. "Wir wollten jedoch auch mit KI experimentieren (...) das macht etwa 0,01 % oder sogar weniger aus, aber wir haben uns daran versucht, indem wir diese Symbole im Spiel erstellt haben."

Diese Symbole entsprechen dem Cover der Soundtrack-Tracks des Spiels, die im Player angezeigt werden.

Nicht, dass es eine übermäßig invasive Verwendung wäre, aber die Künstler, die dies tun, werden wahrscheinlich die Nase über diesen neuen Präzedenzfall rümpfen.

