Foamstars bringt Action im Splatoon-Stil auf PlayStation

Wenn Sie keine Nintendo Switch besitzen, können Sie einige der großartigen First-Party-Titel, die auf dem System verfügbar sind, wie das farbenfrohe und lustige Splatoon, nicht wirklich erleben. Square Enix ist sich dessen bewusst und hat beschlossen, eine eigene Version der Splatoon-Formel zu entwickeln, die PlayStation-Spieler ausprobieren können.

Dieses 4v4-Multiplayer-Spiel, das als Foamstars bekannt ist, stellt die Spieler vor die Aufgabe, sich zusammenzuschließen und dann ein gegnerisches Team zu besiegen, indem sie eine Reihe von verrückten und seltsamen Werkzeugen und Waffen verwenden, die sich durch das Bemalen des Bodens und des umgebenden Levels auszeichnen. In der Praxis scheint es sehr Splatoony zu sein, außer dass es dank des Spiels, das nur auf PlayStation-Konsolen debütiert, eine verbesserte Grafik und Leistung zu haben scheint.

Der Foamstars-ein-frischer-neuer-Party-Shooter-enthüllt-für-ps5-und-ps4/" target="_blank">PlayStation Blog-Artikel über das Spiel fügt hinzu: "Foamstars konzentriert sich darauf, eine neue Herangehensweise an das Shooter-Genre zu liefern, die alle auf dem Konzept basieren, sich an energiegeladenen Schaumstoffschlachten zu beteiligen, die jeder in die Hand nehmen und spielen kann. "

Weiter heißt es: "Schaumstoff wird nicht nur zum Angreifen verwendet; schießt Schaum auf den Boden und er wird sich ansammeln und das Gelände verändern. Ein wesentliches Merkmal dieses Titels ist, dass die Verwendung von Schaumstoff kreativ und vielseitig ist. Zum Beispiel können die Spieler Schaumstofffestungen errichten und Feinde von oben erschießen, auf Schaum surfen, um das Schlachtfeld zu durchqueren, oder sogar Schaum verwenden, um sich gegen feindliche Angriffe zu verteidigen."

Wann Foamstars auf PS4 und PS5 erscheinen wird, wurde in keiner Weise bestätigt, was bedeutet, dass wir derzeit weder ein festes Datum noch ein Veröffentlichungsfenster haben.