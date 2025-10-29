Fnatic sichert sich Boaster für die Saison 2026 Valorant

HQ

Fnatic war wahrlich die Brautjungfer der Saison 2025 Valorant, denn der in London ansässige Club hat sich im Laufe des Jahres bei drei großen Veranstaltungen als Vizemeister wiedergefunden. Er wurde Zweiter bei den Toronto Masters, Zweiter bei Esports World Cup und um das Ganze abzurunden, Zweiter bei Champions 2025. Auch wenn Fnatic die Trophäe in die Hände bekommen will, ist der zweite Platz immer noch eine bewundernswerte Leistung, was zweifellos der Grund dafür ist, dass der Verein mit der Verlängerung seines Kapitäns Valorant nachgerüstet hat.

Jake "Boaster" Howlett wurde vom Team verlängert, um sicherzustellen, dass er auch für die Saison 2026 in Schwarz und Orange bleibt. Dies wurde in einem Blogbeitrag bestätigt, in dem uns folgendes mitgeteilt wurde.

"Jakes unübertroffene Führungsqualitäten (und seine unübertroffene Bühnenpräsenz) haben uns in diesem Jahr geholfen, uns von einer schwierigen Auftaktsaison in die Stage One Champions zu erholen, uns für Toronto und die EWC zu qualifizieren und bei jedem internationalen Turnier bis ins große Finale zu kämpfen - was mit einer weiteren großen Finalteilnahme bei Champions Paris gipfelte. Wir sind motiviert und aufgeregt, dies bis 2026 fortzusetzen, mit dem Ziel, eines dieser großen Finals abzuschließen und eine weitere Trophäe in den Fnatic-Schrank zu bringen."

Da Boaster gesperrt ist, verlagert sich die Frage nun auf den Rest der Startaufstellung, da zum Zeitpunkt des Schreibens noch Platz für einen weiteren Spieler ist, der dem aktiven Team hinzugefügt werden kann.