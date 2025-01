Fnatic nimmt mehrere Änderungen an seinem Counter-Strike 2 Kader vor

HQ

Fnatic bereitet sich auf die Saison 2025 Counter-Strike 2 vor, in der für sie diese Woche mit dem BLAST Bounty Spring Qualifiers begonnen wird. Da dieses Turnier sehr bald stattfindet, hat die E-Sport-Organisation in letzter Minute eine Reihe von Änderungen an ihrem aktiven Kader vorgenommen.

Dazu gehörte die Versetzung von Tim "nawwk" Jonasson auf die Bank und die Entlassung von Can "kyuubii" Ali, der von BIG übernommen wurde. An der Stelle dieser beiden Personen finden wir Rodyon "fear" Smyk und Denis "Burmylov" Buraga, der von MOUZ NXT erworben wurde.

Die andere bemerkenswerte Änderung ist, dass Fnatic auch Peter "casle" Ardenskjold als Cheftrainer und Miks "Independent" Siliņš als Assistenztrainer verpflichtet hat, um der Mannschaft zu helfen und ihnen zu helfen, in diesem Kalenderjahr den Gipfel eines großen Turniers zu erreichen, was sie seit rund sechs Jahren nicht mehr geschafft haben.