FMV-Adventure Death Come True erscheint noch im Juni in Japan

Ein Studio namens Too Kyo Games versammelt einige von Japans verrücktesten Spieleentwicklern. Einer der Gründer ist der Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka, der dort aktuell unter anderem an einem Mystery-Thriller mit dem Titel Death Come True arbeitet. Der Publisher dieses Projekts, Izagani Games, hat soeben den Veröffentlichungstermin für drei der fünf unterstützten Plattformen bekanntgegeben.

Death Come True wird, zumindest in Japan, am 25. Juni für Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen und ca. 15 bis 20 Euro kosten. Das Spiel ist auch für PC und Playstation 4 in der Entwicklung, wird dort aber erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Der Titel ist eine FMV-Produktion, also im Wesentlichen eine Mischung aus Visual Novel und interaktiver Spielfilm. Das Ganze soll auch ins Deutsche übersetzt werden, allerdings gibt es wie gesagt noch kein Erscheinungsdatum für den Westen.

Die Nachricht des Japan-Starts kam in Form des TV-Werbespots "MinoKen TV Shopping", der von Kenichi Mino, einem zentralen Charakter des Spiels, moderiert wurde. Er ist einer der Personen, die in die Geschichte eines mysteriösen Mörders verstrickt ist. Der Schurke hat leider seien Erinnerungen verloren, doch jedes Mal wenn er stirbt, reist er in die Vergangenheit zurück.