FlyQuest ist euer letzter LCS-Champion

Nach einem hart umkämpften Lauf haben FlyQuest einen unglaublich dominanten Team Liquid Kader durcheinander gebracht, um der letzte LCS-Champion aller Zeiten zu werden (wie wir ihn kennen).

Nachdem sie in der regulären Saison hinter TL und Cloud9 den dritten Platz belegt hatten, erholte sich FLY von einer 2:3-Niederlage gegen TL zuvor in der Gruppe und besiegte sie in der Finalserie Bo5 mit 1:3.

Der hartnäckige FLY -Kader besteht aus jungen, einheimischen Spielern in Busio und Massu auf der unteren Lane, neben dem verschwenderischen Import Quad auf der Mid-Lane und den EU-Veteranen Bwipo und Inspired in den Top-Rollen auf dem Land bzw. im Dschungel.

Es ist ein wichtiger Moment für FLY,, aber der Sieg muss umso süßer sein, wenn man bedenkt, dass dies das letzte LCS-Finale war, zumindest in seinem aktuellen Format.

Bald wird die amerikanische Liga mit der LLA und der CBLoL fusionieren, um eine Nord/Süd-Ligaregion mit zwei Konferenzen zu bilden, die die Dinge sicherlich wettbewerbsfähig aufmischen wird.

Die große Eröffnungszeremonie für das diesjährige Finale bot den Fans einen Spaziergang durch die LCS-Geschichte und zeigte einige der größten Persönlichkeiten wie Bjergsen und Doublelift.

Jetzt tragen FLY diese Fackel, wenn sie als erste Setzliste von NA in die Weltmeisterschaft einsteigen.