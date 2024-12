FlyQuest erweitert sein Sortiment für 2025 um AWPer-Regali

HQ

Das australische Team FlyQuest hat einen neuen AWPer in sein Line-up aufgenommen. Da FlyQuest in der Saison 2025 dem CS seinen Stempel aufdrücken will, hat sich der rumänische AWPer Iulian "regali" Harjău dem Kader angeschlossen und verlässt sein bisheriges Team bei Entropiq.

Der letzte AWPer von FlyQuest wurde nach dem Ausscheiden aus dem Shanghai Major auf die Bank gesetzt, und es scheint, dass Regali den Platz von aliStair einnehmen wird. Dies ist das erste Mal, dass das australische Team in Europa nach Talenten sucht, seit es Anfang des Jahres den Kader von Grayhound Gaming unter Vertrag genommen hat.

Regali betrat die Szene zum ersten Mal im Jahr 2021 und machte sich 2022 einen Namen im Hauptkader von Fnatic. Er schloss sich dann den Copenhagen Flames an, wechselte zu OG und fand sich dann bei Entropiq wieder.