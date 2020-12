Flying Wild Hog arbeiten an Evil West

Der französische Publisher Focus Home Interactive kündigte vor einigen Stunden ein neues Action-Spiel von Flying Wild Hog an, den Machern von Shadow Warrior. Im Laufe des Jahres 2021 möchte Euch Evil West auf Playstation 4/5, Xbox Series X|S, Xbox One oder PC in eine abgedrehte Variante des Wilden Westens entführen. Einen ersten Trailer zu Evil West findet Ihr am Ende dieser News.

"Eine dunkle Bedrohung verzehrt die amerikanische Grenze. Als einer der letzten Agenten eines streng geheimen Vampirjäger-Instituts bildest du die letzte Grenze zwischen der Menschheit und einem tief verwurzelten Terror, der jetzt aus dem Schatten kommt. Erheb dich und werde zum Wildwest-Superhelden, erledige die Vampirbedrohung und rette die Vereinigten Staaten!

Entfessle in explosiven Kämpfen voller Eingeweide die Hölle mit deinen Schusswaffen, deinem blitzschnellen Handschuh und deinen Gadgets. Töte stilvoll blutrünstige Ungeheuer als Einzelkämpfer oder im Koop mit einem Freund. Erkunde und kämpfe dich durch eine storylastige Kampagne und verbessere deine Waffen und Jagdwerkzeuge. Schalte neue Vorteile frei, um dein Können im Monstertöten weiterzuentwickeln und finde so deinen eigenen Spielstil, um übernatürliche Horden zu besiegen.



Kämpfe allein oder mit einem Freund in stilvollen und blutigen Action-Kämpfen



Mythen und Legenden neuerzählt in einem stilisierten und schrägen Wildwest-Universum



Entwickle dich mit Vorteilen, verbesserbaren Waffen und Werkzeugen weiter



Erkunde und kämpfe dich durch eine storylastige Kampagne, um Amerika zu retten"