Schon in der ersten, ersten Minute der neu erschienenen iPhone/Ipad-Version des PC-Shooters Flying Tank bekomme ich jede Menge wunderbare Retro-Vibes, etwas, das die Entwickler Hexage seit vielen Jahren gut können (der iOS-Erfolg Radiant war in vielerlei Hinsicht eine reine Space Invaders-Hommage). Es sieht ein bisschen so aus, als hätte Ikaruga Kinder mit R-Typ II und es fühlt sich sehr nach Gradius an, nur ein bisschen moderner.

Das Schiff, das Flying Tank, wird mit dem linken Daumen gesteuert, während der rechte das Maschinengewehr (gedrückt halten), die Raketen (nach rechts wischen) und die Bomben (nach unten wischen) steuert. Wie bei jedem Side-Scrolling-Shooter geht es darum, Wellen von fliegenden Feinden abzuschießen, die Upgrade-Gegenstände aufzuheben, die nach dem Abschuss jeder Welle erscheinen, und dein Schiff zwischen allen feindlichen Schüssen hin und her zu manövrieren. Auf diese Weise ist Flying Tank wirklich genau dasselbe, was wir schon 19.000 Mal gespielt haben. Retromantie, die in den 80er Jahren in vielerlei Hinsicht zur Perfektion geschliffen wurde.

Flying Tank wurde von Hexage-Gründer David Peroutka entworfen (das Studio besteht nur aus zwei Personen) und die Ästhetik atmet Cyberpunk auf eine Weise, die sich genauso nach Blade Runner anfühlt wie nach Cyberpunk 2077, The Ascent und Heavy Metal. Alle Objekte sind dreidimensional modelliert, auch wenn das eigentliche Setup nur in 2D ist, und zwischen den Missionen hast du als Spieler die Möglichkeit, dein Schiff mit verschiedenen Waffen und besserer Panzerung (und mehr) aufzurüsten. Es gibt natürlich Bosse, es wird natürlich sehr herausfordernd, was Teil des Genres ist, und es gibt hier viel visuelle Abwechslung, an der man sich erfreuen kann.

Hexages aufmerksamkeitsstarke, atmosphärische, dystopische R-Type-Hommage ist sehr schmackhaft und die Präsentation ist brillant, ebenso wie die einfache Spielbarkeit, die den Touchscreen auf sinnvolle Weise nutzt. Meine Daumen sind ein bisschen zu groß, um nicht die Hälfte des Bildschirms meines iPhone 14 Pro Max zu verbergen, aber das ist kaum ein universelles Problem und wahrscheinlich nichts, worüber ich mich beschweren sollte. Kritikpunkt ist allerdings, dass das Tempo etwas zu niedrig ist und die Variation bei Gegnern und Kämpfen etwas schwach ist. Schon nach zwei Gängen fühlt sich Flying Tank zu vertraut an, zu vorhersehbar und es gibt nicht viel, was mich dazu bringt, zu bleiben und einen weiteren Kurs durchzuspielen. Abgesehen davon ist es ein anständiges Spiel mit einem sehr schönen Design, das (wie gesagt) die "Touch-Steuerung" auf clevere Weise nutzt.