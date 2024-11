Fly Me to the Moon kommt im Dezember endlich auf Apple TV+

HQ

Apple ist einer der wenigen Streamer, die tatsächlich noch an Kinos und Kinostarts zu glauben scheinen, da die Produktionsfirma des Technologieriesen eine Sammlung ihrer Projekte in Kinos auf der ganzen Welt und für eine anständige Zeit debütieren lässt, bevor sie als digitales On-Demand-Produkt erscheint und schließlich ihr Streaming-Debüt auf Apple TV+ feiert. Wir haben dies in der Vergangenheit bei Napoleon und Argylle gesehen, und eine der neuesten, die diesem Beispiel folgt, ist Fly Me to the Moon.

Der Film debütierte im Juli in den Kinos und nachdem er einige Monate lang digital ausgeliehen und gekauft werden konnte, ist er nun bereit, im Dezember auch in Apple TV+ zu erscheinen. Genauer gesagt wird der Film am 6. Dezember erscheinen, wie Apple kürzlich bestätigt hat.

Fly Me to the Moon mit Scarlett Johansson und Channing Tatum in den Hauptrollen und soll die Geschichte erzählen, wie die USA eine gefälschte Mondlandung vorbereiteten, falls die echten Bemühungen scheitern sollten. Unten kannst du dir einen Trailer für den Film ansehen, um zu sehen, ob es sich um einen Film handelt, den du auf deiner Beobachtungsliste haben solltest (falls du ihn noch nicht gesehen hast).