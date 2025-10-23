"Flüsterleise": Deutsche Aufzugsgesellschaft verwandelt den Louvre-Raub in eine der besten Werbespots aller Zeiten

HQ

Wenn Ihr Produkt Teil eines 88-Millionen-Euro-Museumsraubs wird, können Sie entweder in Panik geraten... Oder verwandeln Sie es in Gold.

Genau das tat Böcker, ein familiengeführter Aufzugshersteller aus Werne, Deutschland, diese Woche, nachdem er entdeckt hatte, dass einer seiner Möbelaufzüge eine unerwartete Nebenrolle bei dem waghalsigen Louvre-Raub in Paris gespielt hatte.

Der schlanke Aglugo-Aufzug des Unternehmens, der normalerweise zum Bewegen von Sofas und Klavieren (keine unbezahlbaren Juwelen) verwendet wird, wurde auf den Aufnahmen der Flucht der Diebe gesichtet, wobei seine Metallleiter elegant bis zu einem Fenster im ersten Stock des berühmtesten Museums der Welt reicht.

Innerhalb weniger Minuten waren die Einbrecher in der Pariser Nacht verschwunden und sollen napoleonische Schätze im Wert von 88 Millionen Euro mitgenommen haben. Und statt sich vor der Aufmerksamkeit zu verstecken, stürzte sich Böcker mit einer Kampagne auf Facebook und Instagram direkt hinein.

Keine 24 Stunden später postete das Unternehmen eine freche neue Kampagne auf Facebook und Instagram mit dem Slogan: "Wenn Sie schnell handeln müssen." Der Beitrag zeigt den Aufzug, der bei dem Raubüberfall verwendet wurde: "Bis zu 400 kg Schätze bei 42 m pro Minute, so leise wie ein Flüstern."

Laut Marketingchefin Julia Scharwatz konnten sie und ihr Mann Alexander Böcker, der CEO des Unternehmens in dritter Generation, nicht glauben, was sie sahen, als die Geschichte zum ersten Mal bekannt wurde. "Uns wurde klar, oh mein Gott, sie haben unser Gerät missbraucht", sagte sie.

"Aber nachdem wir gemerkt hatten, dass niemand verletzt wurde, fingen wir an, ein paar Witze zu machen und uns Slogans auszudenken, die wir lustig fanden." Am Montagmorgen war die Kampagne live. Böckers Posts, die normalerweise rund 15.000 Menschen erreichen, schossen schlagartig auf 1,7 Millionen Aufrufe in die Höhe.

Nicht jeder teilte den Sinn für Humor, aber die Mehrheit lobte das Unternehmen für seine Schlagfertigkeit. Und obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob sich der virale Ruhm in Verkäufen niederschlagen wird, bestätigte Scharvatz, dass sie bereits "ein paar Anfragen zu einem Möbellift" erhalten haben.

Nicht schlecht für ein Unternehmen, dessen Motto schon "Mein Weg an die Spitze" lautete. Nach dieser Woche hat Böcker vielleicht den schnellsten Weg dorthin gefunden.