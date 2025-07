Flugzeugabsturz im fernen Osten Russlands, Zahl der Todesopfer soll über 40 betragen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland. Reuters berichtete, dass sich in den frühen Morgenstunden des heutigen 24. Juli ein Vorfall ereignete, bei dem ein Antonov An-24 Passagierflugzeug aus der Sowjetzeit abstürzte und über 40 Tote forderte.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um ein fast 50 Jahre altes Modell, das von der sibirischen Firma Angara betrieben wurde, und der Absturz ereignete sich im äußersten Osten des Landes in einem dicht bewaldeten Gebiet irgendwo in der Nähe von Tynda. Er war auf dem Weg von Blagoweschtschensk nach Tynda, als er von den Radarschirmen verschwand, was die Rettungsdienste dazu veranlasste, in Aktion zu treten.

Bald darauf wurde das Wrack des Flugzeugs gefunden, wobei der brennende Rumpf seine Position inmitten des dichten Waldes verriet. Zum Zeitpunkt des Schreibens gab es keine Neuigkeiten über die Passagiere, aber es wird gesagt, dass das Flugzeug insgesamt 43 Passagiere beförderte, darunter fünf Kinder und sechs Besatzungsmitglieder.