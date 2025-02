Delta-Flugzeug stürzt ab und überschlägt sich am Flughafen von Toronto, 18 Menschen werden verletzt

HQ

Ein Flug von Delta Air Lines mit 80 Menschen an Bord landete gestern auf dem Flughafen Toronto Pearson, überschlug sich auf das Dach und löste Panik aus, als er über die Landebahn rutschte.

Die dramatische Szene spielte sich ab, als Flug 4819, der von Endeavor Air betrieben wird, gegen 14:45 Uhr Ortszeit bei Schnee aufsetzte, nur um sich auf den Kopf zu stellen. Berichten zufolge erlitten mindestens 18 Passagiere Verletzungen, zwei in kritischem Zustand wurden in ein nahe gelegenes Traumazentrum geflogen, während ein Kind in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Videoaufnahmen vom Tatort zeigten, wie sich Passagiere mit Hilfe des Kabinenpersonals von den Trümmern entfernten. Feuerwehrleute wurden dabei beobachtet, wie sie das Flugzeug abspritzten, das eine trockene Landebahn und keinen Seitenwind hatte, wie der Feuerwehrchef bestätigte. Der Absturz ereignete sich inmitten eines massiven Schneesturms, der den Osten Kanadas heimsuchte und zu Verspätungen am Flughafen führte. Glücklicherweise wurden alle 80 Menschen an Bord sicher evakuiert.